Kırıkkale Belediyesinin çadır kentteki ilaçlama çalışmaları sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremin ardından kurulan çadır kentte dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde oluşabilecek olumsuzluğa karşı her türlü tedbiri alan ekipler, enkaz kaldırma çalışmalarının yanında temizlik hizmeti de yürütüyor.

Temizlik ekipleri, bulaşıcı hastalıklara karşı da çadır kentlerdeki ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, tüm Kırıkkale'nin Pazarcık'ta olduğunu belirterek, depremin ilk gününden bu yana gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Ekiplerin salgın riskine karşı da mücadele verdiğini aktaran Saygılı, "Özellikle depremzedelerin kaldığı çadır kentlerde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Kaldırılan enkaz alanlarında, vatandaşlarımızın yaşamış olduğu çadır kentlerde, hareketliliğin yoğun olduğu alanlarda ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama çalışmalarımızı Pazarcık'ın yanı sıra yakın ilçe ve mahallelerde de yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

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