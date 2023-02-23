KTSO Başkanı Varlı'dan "bina stoku bir an önce yenilenmeli" çağrısı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ahmet Varlı, bina stokunun bir an önce mevcut yönetmeliklere göre yenilemesi gerektiğini belirtti.



Varlı, KTSO Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Depremin değil, binaların öldürdüğünü bir kez daha gördüklerini ve depremlerle yaşamayı öğrenmek zorunda olduklarını aktaran Varlı, şöyle konuştu:



"Marmara depreminden önce yapılan binalarımızın çok büyük oranda depreme dayanıklılık noktasında zafiyet göstereceğini düşünüyorum. 2000 yılından sonra yapılan binaların ona nispeten daha iyi olduğunu düşünüyorum ama çok daha iyi olmamız lazım. Bina stokumuzu bir an önce mevcut yönetmeliklere göre yenilememiz gerekiyor. Bununla ilgili bazı önerilerimiz de var. Örneğin bizim şehrimizde parklar var. İvedilikle bu parklarımıza deprem anında veya herhangi bir afet anında kullanılmak üzere bölgeye yetecek şekilde tuvalet ve banyo ihtiyacını karşılayacak duşlar yapmalıyız. Deprem bölgesinde yaptığımız incelemelerde bunun öncelikli bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik."

Varlı, ayrıca parklara arama kurtarma malzemelerinin bulunacağı bir depo yapılması gerektiğini belirterek, depoların üzerine de güneş enerjisi paneli yerleştirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Yine herhangi bir afet anında ilk etapta ihtiyaçları karşılayabilecek konteyner kentlerin kurulması gerektiğine değinen Varlı, "Bu konteyner kentimizi aynı zamanda bir güneş enerjisi tarlasına dönüştürelim. Normal zamanda buradan güneş enerjisinden elektrik üretelim ve şebekeye verelim. Bu geliriyle birlikte o konteyner kent kendisini amorti edecektir. Böylece deprem anında bir haftalık yaşanan panik ortadan kalkmış olur." ifadesini kullandı.

Varlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da oda olarak TOBB öncülüğünde başlatılan yardım kampanyalarına da destek verdiklerini anlatarak, bu anlamda devlet ve milletin çok önemli gayret gösterdiğini kaydetti.

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