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Sağlık görevlisi kalp masajıyla hayatta tuttuğu depremzede Ege'yi unutamıyor

AA

Sağlık görevlisi kalp masajıyla hayatta tuttuğu depremzede Ege'yi unutamıyor

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da görevli sağlık personeli, hastaneye sevki sırasında kalp masajıyla hayatta tuttuğu 8 yaşındaki Ege Yılmaz'ı unutamıyor.

Deprem bölgesindeki görevinin ardından Kırıkkale'ye dönen İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli acil tıp teknisyeni Murat Demirci, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Demirci, deprem günü sabah 05.00'te bölgeye hareket ettiklerini ve öğle vakti görev yerleri Hatay Devlet Hastanesine ulaştıklarını söyledi.

İkinci deprem sırasında hastanede bulunduklarını belirten Demirci, "İlk olarak bölgede sahra hastanemizi kurduk ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Yaralı depremzedelerimizi bölge illere sevk etmekle görevliydik. UMKE ekiplerimiz, bölgede tıbbi yardım sağlarken, bizler şehir dışına yaralı nakli gerçekleştirdik." diye konuştu.

Demirci, görevde bulundukları sırada çok fazla hikayeye şahitlik yaptıklarını ancak 8 yaşındaki Ege'yi hiç unutamadığını dile getirdi.

- Kalp masajı ve canlandırma işlemi 1,5 saat sürmüş

Enkazdan yaralı çıkarılan ve sahra hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Mersin Şehir Hastanesine nakledilen Ege'nin sağlık durumunun ilk başta iyi olduğunu anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"Yolda giderken çocuğun nabzının birden yükseldiğini fark ettik ve nabzını düşürmeye yönelik müdahalelerde bulunduk. Sonra nabzın çok düştüğünü ve kalbin durma noktasına geldiğini gördük. Ardından hızlı şekilde kalp masajı ve canlandırma işlemleriyle çok şükür çocuğumuzu hastaneye yetiştirdik. Yaklaşık 1,5 saatlik yolculuk sırasında sürekli canlandırma işlemleri yaparak çocuğu hayatta tutmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum."

Demirci, daha sonra Ege'nin babasının numarasını bulduğunu ve sürekli irtibat halinde olmaya çalıştığını söyledi.

Ege ve babasının Ankara'ya geldiğini duyunca Ankara'nın Polatlı ilçesinde barınma ihtiyacını sağladıklarını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Oradaki meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızın yardımıyla bir eve yerleştirdik. Aile de şu anda memnun. Rabb'im inşallah bir daha böyle durumları yaşatmaz. Aile ile görüşmeye devam ediyorum. Ege'nin durumu da çok şükür iyi. Bölgedeki insanların hem devletimize hem de sağlık ekiplerine teşekkür ve minnet duyguları paha biçilemez. Oradaki vatandaşlar, 'sarı melekler' diye adlandırmıştı bizleri. Allah yardımcıları olsun."

Öte yandan, Ege Yılmaz'ın hastanede tedavisi sırasında üzerine örtülen Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in forması, sarı-kırmızılı şapka ve eldivenleriyle çekildiği fotoğraf sosyal medyada yer almış, Gomis de minik hayranı Ege'ye mesaj göndermişti.

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