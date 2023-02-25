Yahşihan Belediyesinin mobil aşevinde depremzedelere sıcak yemek dağıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan Belediyesinin mobil aşevinde depremzedelere sıcak yemek dağıtılıyor

AA

Yahşihan Belediyesinin mobil aşevinde depremzedelere sıcak yemek dağıtılıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelere mobil aşevinde yemek hizmeti sunuyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, AA muhabirine, depremin ilk günü Pazarcık ilçesinde mobil aşevi kurduklarını, depremzedelere 3 öğün sıcak yemek verdiklerini söyledi.

Türk Kızılay ile yardımseverlerin kendilerine destek olduğunu anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Pazarcık'taki son günde 39 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Depremzedeler farklı illere gitmeye başlayınca biz de ilçemize geldik. İlçemizde bulunan 250 depremzedeye mobil aşevi aracımızla tek öğün, 3 çeşit sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Yemeğin evlere dağıtılmasında zabıta ve itfaiye ekiplerimiz görev alıyor. Akşamları depremzedelerin evlerine misafir olmaya çalışıyorum. Allah devletimize zeval vermesin, bir daha bu acıları yaşatmasın. Bugün bir ve beraber olma zamanı. Herkes bu olayı bir tarafa çekiyor ama kutuplaşmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var."

Belediyenin bütçesi el verdiğince bir ay boyunca vatandaşlara yemek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Onlar kendilerini evlerinde gibi hissetmeye devam etsinler. Adımız 'Yahşihan', 'güzel han' anlamına geliyor. Misafirlerimizi hanımızda ağırlamaya devam edeceğiz. Depremzedelerimiz gelecekten umutlular. 'Ben memleketimi terk etmeyeceğim, geçici olarak geldim, tekrar döneceğim' diyen de buraya yerleşip iş arayan da var. Ama umutlular, üzüntülüler, çocuklar tedirgin. Devlet ve yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar gayret ederek onların umutlarına ön ayak olmamız lazım. Çocukların ve gençlerin morallerini yükseltmek için sosyal aktivitelere de yöneleceğiz."

Türkyılmaz, depremzedelere yönelik başlattıkları konteyner kampanyasının da devam ettiğini, şu ana kadar 30 konteynere ulaştıklarını, nakliye dahil bir konteynerin 48 bin lira maliyeti olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı ...
Gaziantep ve Hataylı depremzede kadınlar, bebeklerini Kırıkkale'de dünyaya getirdi
YEREL HABERLER Gaziantep ve Hataylı depremzede kadınlar, bebeklerini ...
Sağlık görevlisi kalp masajıyla hayatta tuttuğu depremzede Ege'yi unutamıyor
YEREL HABERLER Sağlık görevlisi kalp masajıyla hayatta tuttuğu ...
KTSO Başkanı Varlı'dan "bina stoku bir an önce yenilenmeli" çağrısı
YEREL HABERLER KTSO Başkanı Varlı'dan "bina stoku bir an önce ...
Kırıkkale Belediyesinin çadır kentteki ilaçlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesinin çadır kentteki ilaçlama ...
Kırıkkale'de kereste deposunda çıkan hasara neden oldu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kereste deposunda çıkan hasara neden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.