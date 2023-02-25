Yahşihan Belediyesinin mobil aşevinde depremzedelere sıcak yemek dağıtılıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelere mobil aşevinde yemek hizmeti sunuyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, AA muhabirine, depremin ilk günü Pazarcık ilçesinde mobil aşevi kurduklarını, depremzedelere 3 öğün sıcak yemek verdiklerini söyledi.

Türk Kızılay ile yardımseverlerin kendilerine destek olduğunu anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Pazarcık'taki son günde 39 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Depremzedeler farklı illere gitmeye başlayınca biz de ilçemize geldik. İlçemizde bulunan 250 depremzedeye mobil aşevi aracımızla tek öğün, 3 çeşit sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Yemeğin evlere dağıtılmasında zabıta ve itfaiye ekiplerimiz görev alıyor. Akşamları depremzedelerin evlerine misafir olmaya çalışıyorum. Allah devletimize zeval vermesin, bir daha bu acıları yaşatmasın. Bugün bir ve beraber olma zamanı. Herkes bu olayı bir tarafa çekiyor ama kutuplaşmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var."

Belediyenin bütçesi el verdiğince bir ay boyunca vatandaşlara yemek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Onlar kendilerini evlerinde gibi hissetmeye devam etsinler. Adımız 'Yahşihan', 'güzel han' anlamına geliyor. Misafirlerimizi hanımızda ağırlamaya devam edeceğiz. Depremzedelerimiz gelecekten umutlular. 'Ben memleketimi terk etmeyeceğim, geçici olarak geldim, tekrar döneceğim' diyen de buraya yerleşip iş arayan da var. Ama umutlular, üzüntülüler, çocuklar tedirgin. Devlet ve yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar gayret ederek onların umutlarına ön ayak olmamız lazım. Çocukların ve gençlerin morallerini yükseltmek için sosyal aktivitelere de yöneleceğiz."

Türkyılmaz, depremzedelere yönelik başlattıkları konteyner kampanyasının da devam ettiğini, şu ana kadar 30 konteynere ulaştıklarını, nakliye dahil bir konteynerin 48 bin lira maliyeti olduğunu ifade etti.

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