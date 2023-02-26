Kırıkkale'de kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

R.Ş. (45) idaresindeki 71 ACN 658 plakalı motosiklet, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde S.T'nin kullandığı 71 DS 116 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyoneti ile kaçan sürücü S.T, Hasandede köyünde ekiplerce yakalandı.

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