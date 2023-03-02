Kırıkkale'de minik öğrenciler harçlıklarını depremzede akranlarına bağışladı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzede çocuklara bağışladı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Necati Naciye 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi adına deprem bölgesine gönderilmek üzere biriktirdikleri harçlıkları miniklerden teslim alan Yaşar, "Kendileri küçük ama yürekleri kocaman yavrularımızın akranlarını düşünmeleri bizi çok duygulandırdı. Bu güzel duygu ve davranışlar çocuklarımızda var olduğu sürece geleceğe güvenle bakıyoruz. Hassasiyetlerinden ötürü minik yavrularımıza, öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden ebeden razı olsun." ifadesini kullandı.

Yaşar, merhametin ve duanın çocukların çiçek kalplerinde bulunmasının daha güzel olduğunu belirterek, yardımları Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi aracılığıyla deprem bölgesine göndereceklerini kaydetti.​​​​​​​

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