Kırıkkale Belediyesi Pazarcık'la "kardeş şehir" oldu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesinin mart ayı meclis toplantısında alınan kararla, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ile kardeş şehir olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mart ayı meclis toplantısı, Başkan Mehmet Saygılı başkanlığında Kent Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildiği toplantının açılışında konuşan Saygılı, hep birlikte bu felaketin altından kalkacaklarını dile getirdi.

Depremin ilk anından itibaren Pazarcık ilçesinde görevli olduğunu aktaran Saygılı, "Meclis toplantısı nedeniyle geldim ama görevimiz devam edecek. Kurtarma ekibimizle deprem sonrası yola çıkmıştık. Pek çok vatandaşımızı enkaz altından çıkarmayı Allah nasip etti. Çok zor bir süreçti. Devletimiz bunların hepsinin üstesinden gelecek güçte. Kırıkkaleli hemşehrilerimiz de bizim orada olmamız münasebetiyle çok hızlı bir şekilde yardımlarını yönlendirdi. Rabbim bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Toplantıda, belediyeler arası yardımlaşma, dayanışma, iş birliği ve koordinasyonun güçlenmesi, sahip olunan imkan ve yeteneklerin ortak kullanılması amacıyla depremin merkez üssü Pazarcık ilçesiyle kardeş şehir olunması yönündeki madde meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca toplantıda, kente gelen depremzedelerden su abonelik işlemlerinden ücret alınmaması kararı da alındı.

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