Kırıkkale'de depremzedeler için günlük 250 kişilik yemek çıkıyor

KIRIKKALE (AA) - Türk Kızılay Kırıkkale Şubesince depremzedeler için günde 250 kişilik yemek pişirilip dağıtılıyor.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz ve Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin mutfağında incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Kurnaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay Kırıkkale Şubesinin sorumluluğu üzerine alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin mutfağında sıcak yemek faaliyetine başladığını söyledi.

Valilik koordinesinde bu faaliyetlerin yürütüldüğünü aktaran Kurnaz, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde dayanışma çok önemli. Bu vesileyle Kırıkkale halkına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiler." dedi.

İşler de depremin ilk anından itibaren Kızılay Kırıkkale Şubesi olarak çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

İlk olarak bölgeye 4 tır yardım malzemesi ile birçok arkadaşlarını gönderdiklerini belirten İşler, şöyle konuştu:

"Bu arada depremzedeler Kırıkkale'ye geldiler. Onlara da çeşitli yardımlar yapıyoruz. Bu kapsamda, Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ve Vali Yardımcımız ilimize gelen depremzedelere sıcak yemek verme teklifinde bulundular. Biz de burada günlük 250 kişilik sıcak yemek çıkartıyor ve depremzedelere ulaştırıyoruz. Evinde hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapamayacak durumda olanlara öncelik tanıyoruz. Bu yemeklerin çıkmasına vesile olan tüm bağışçı ve hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

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