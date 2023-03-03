Kırıkkale'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesinin mahalle konaklarındaki kadın kursiyerler tarafından geliri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

Nur Cami avlusundaki kermeste, Sanayi, Kaletepe, Selimözer, Çalılıöz ve Aşağımahmutlar mahallelerinde bulunan konaklarda eğitim alan kadın kursiyerlerin yaptığı yemek ve el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu.

Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları Koordinatörü Nezahat Bakır, AA muhabirine, 4 mahallede hazırladıklarını ürünleri kermeste satışa sunduklarını söyledi.

Kermesten elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını aktaran Bakır, "Kermese 100'e yakın kursiyerimiz katıldı. Mantı, dolma, yaprak sarma, çörek, börek, tatlı, pasta ve çeşitli kurabiyeler yaptık. Yine kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünleri var. Depremzedelere yardımcı olabilmek için 20 gün yoğun gayretle çalıştık." diye konuştu.

Vatandaşların, cuma namazının ardından ilgi gösterdiği kermes üç gün sürecek.

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