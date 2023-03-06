Depremzede öğrencilere "kasaba kafe"de ücretsiz etüd hizmeti

O cihazlara ne oldu? Depremde enkaz altında tıbbi görüntüleme cihazları var mı?

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "kasaba kafe" isimli özel bir mekanda, gönüllü öğretmenler tarafından deprezede öğrencilere ücretsiz etüd hizmeti sağlanıyor.

İlçede yaşayan kafe işletmecisi İbrahim Alsancak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede ailelerin çocuklarına iş yerine açtı.

Gönüllü öğretmenlerle öğrencilere hafta 4 gün boyunca derslerin yanında çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve ikramda bulunuluyor.

Alsancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye yerleşen depremzede ailelerin çocuklarına belirlen gün ve saatlerde ücretsiz eğitim verildiğini söyledi.

Çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının da karşılandığını belirten Alsancak, "Gönüllü eğitimcilerimiz öğrencilerimize ders anlatmakla kalmayıp, çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor." dedi.

Gönüllü öğretmenlerden Vildan Özdemir de "Öğrencilerde biraz durgunluk var ama konulara uyum sağlıyorlar. Burada çok mutlu oluyorlar. Farklı etkinliklerin olması onlara zamanın nasıl geçtiğini unutturuyor. Ayrıca ders birimlerinde film izlenimi, müzik dinletisi gibi aktivitelerle çocukların ve gençlerimizin deprem psikolojisinden çıkmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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