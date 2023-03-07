Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hafif yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve yüzlerinde hafif yanık oluşan 2 kardeş, hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Yenimahalle Tuna Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında yaşayan G.S.D. (20) ile kardeşi M.A.D. (18), yarın satışını yapacakları motosikletin yakıt deposundaki benzini bidona alarak mutfağa koydu.

Bir süre sonra bidonun devrilmesi sonucu yakıtın halının üzerine döküldüğünü fark etmeyen kardeşlerin sigara içtiği sırada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen ve yüzlerinde hafif yanık oluşan G.S.D. ile M.A.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.