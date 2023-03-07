Engelli depremzede kardeşler işaret dili eğitimine Kırıkkale'de devam ediyor

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KIRIKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırıkkale'ye yerleşen Fırat ailesinin serebral palsi hastası 2 çocuğunun yarım kalan işaret dili eğitimi Kırıkkale'de veriliyor.

Adıyaman'dan gelip Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hayırsever bir vatandaşın tahsis ettiği eve ailesiyle yerleşen Burak (29) ve Funda (32) için Yahşihan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından iki öğretmen görevlendirildi. Öğretmenler, ailenin evine giderek engelli kardeşlere işaret dili eğitimi vermeye başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu aileyi ziyaret ederek, anne Ayten ve baba Abdullah Fırat ile bir süre sohbet etti.

Telefoncu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'de deprem bölgelerinden gelen yaklaşık 12 bin depremzedenin misafir edildiğini söyledi.

Şu an için okullara nakil yaptıran 1600 de öğrenci bulunduğunu belirten Telefoncu, "Bu sayılar hızla artıyor. Milli Eğitim Bakanımızın talimatlarıyla çocukların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yemekleri, kırtasiyeleri, giyimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda gerekli ödeneğimiz de geldi. Öğrencilerimizin eğitimlerinde herhangi bir aksama yok. Deprem bölgesinden gelen engelli 2 kardeş, yarım kalan işaret dili eğitimini almaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Anne Ayten Fırat da çocuklarının eğitiminin devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Eğitmenlerin eve gelerek çocuklarına eğitim verdiğini aktaran Fırat, "Burada çok güzel anlaşıyorlar ve işaret dili eğitimi veriyorlar. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

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