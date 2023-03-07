Kırıkkale Belediyesinde en düşük kadrolu işçi maaşı 17 bin 750 lira oldu

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ve kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesiyle yüzde 90 oranında zam yapılarak en düşük işçi maaşının 17 bin 750 lira olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ile Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan tarafından imzalandı.

Bakır, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "Güzel bir sözleşmeyi imzaladık. Kırıkkale için elimizden geldiğince birlikte alın terimizi akıtmaya devam edeceğiz. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek ve dua alabilmektir. Sorumluluklarımızın farkında olarak verilen işi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da bu sorumlulukla çalışmaktalar." ifadesini kullandı.

Kadrolu işçileri kapsayan sözleşme ile yüzde 90 oranında zam yapılarak en düşük işçi maaşı 17 bin 750 lira oldu. Ayrıca, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla temmuz ayında memurlara uygulanan enflasyon farkının, bu yıl ilk defa bir sonraki ay işçi maaşlarına da yansıtılmasına karar verilerek üç sosyal hak kaleminde de artış uygulandı.

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