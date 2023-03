Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, tarihin her sayfasında üstün kahramanlık örneği sergileyen kadınların, tarihe adlarını altın harflerle yazdırdığını belirtti.

Her zaman ve her ortamda kendilerine desteklerini esirgemeyen, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız sunan, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlara başarı, mutluluk ve sağlık dileyen Saygılı, "Kadınlar, Türk toplumunda, tarihinde ve aile yaşamında her zaman seçkin ve saygın bir yere sahiptir. Milli Mücadele dönemi boyunca ülkemizin işgalinden kurtuluşa yöneldiği yolda da hep ön cephede olmuşlar. Bugün gelişen dünyamızda ise kadınların toplum hayatındaki önemi gün geçtikçe artmakta ve daha iyi anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Saygılı, şehit anneleri başta olmak üzere, kadın çalışma arkadaşları ve tüm kadınların gününü kutladı.

