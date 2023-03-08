Afetzede şehit annesine 8 Mart Dünya Kadınları Günü ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla Şehit Jandarma Er İbrahim Aktaş'ın depremzede annesini kaldığı yurtta ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Göksun ilçesinden kente gelen ve Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşen şehidin annesi Habibe Gözdaş ve diğer aile fertleriyle sohbet eden Özen ve beraberindekiler, kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla şehit annesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesinden gelen misafirlerin her anlamda yaralarının sarılacağını aktaran Özen, şöyle konuştu:

"İnşallah daha iyi olacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sağlık ve sıhhat diliyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla onların yanında ve emrindedir. İlimizde de 12 bine yakın depremzede vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza da hizmetlerimiz devam ediyor. İnşallah onların hayatı da normale dönecek, daha iyi olacaklar. Devletimizin tüm imkanları onlar için seferber edildi. Sadece devletimiz değil, bu acılar vesilesiyle ülkemizin en doğusundan batısına, en kuzeyinden güneyine kadar tüm vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde oldu. İnşallah bu devam eder."

Oğlu 2008'de İzmir'de şehit olan anne Habibe Gözdaş, "Burada ilgi çok iyi. Kırıkkale'den Allah razı olsun, çok memnunuz. Bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Şehidin ağabeyi Harun Gözdaş ise depremin ardından AFAD'ın yönlendirmesiyle Kırıkkale'ye gelerek KYK yurduna yerleştiklerini dile getirdi.

Burada rahat olduklarını anlatan Gözdaş, "Allah, devletimizden ve milletimizden razı olsun. Depremin ardından Türk milletinin asil bir millet olduğunu bir kez daha gördük. Bizi duygulandırdılar. Tanımadığımız kişiler arayıp, 'Allah rızası için varsa eksiğiniz, ihtiyacınız giderelim' diyenlere şahit olduk." diye konuştu.

Gözdaş, deprem anında evlerinin yıkılmasını ve ölümü beklediklerini, geceki depremin çok uzun sürdüğünü anlattı.

Evinin tek katlı ve bulunduğu yerin kayalık olduğunu aktaran Gözdaş, şunları kaydetti:

"Fay hattına yakın olmasından dolayı ağır hasarlı. Deprem anında dışarı çıkmadık çünkü çıksak soğuktan öleceğiz. Şiddetli kar ve tipi vardı. O yüzden çıkmadık. Şükürler olsun Allah korudu. Öğlenki depremde de dışarıdaydık. Akrabalarımdan 10 kişiyi kaybettik. Kimileri devlete atıp tutuyor ama bizler devletiz zaten. Devlete atıp tutmanın anlamı yok. Ben gerçekleri söylüyorum."

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