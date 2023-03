Türkiye'de 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde böbrek rahatsızlığı görülüyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Zeynep Ural, yapılan çalışmalarda Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığının görüldüğünü bildirdi.

Ural, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kronik böbrek hastalığının, adeta salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Dünyada yaklaşık 850 milyon böbrek hastası bulunduğunun tahmin edildiğine dikkati çeken Ural, "Yapılan çalışmalar, dünya genelinde her 10 erişkinden birinde, ülkemizde ise her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunduğunu göstermiştir. Bu hastaların yüzde 90'ı hastalıklarının farkında bile değildir. Kronik böbrek hastalarında ölüm riski sağlıklı kişilere göre, 10-20 kat daha fazladır. Her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişi kronik böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir." ifadesini kullandı.

Ural, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik böbrek hastalığının en sık görülen iki nedeninin şeker hastalığı ve yüksek tansiyon olduğunu vurguladı.

Kalp ve damar hastalıkları, çeşitli nefritler, böbrek taşları, idrar yollarındaki yapısal bozukluklar, enfeksiyonlar, özellikle polikistik böbrek hastalığı olmak üzere kalıtsal hastalıkların da kronik böbrek hastalığına yol açabildiğini anlatan Ural, şunları kaydetti:

"Kronik böbrek hastalığı erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karşın, sıklıkla sinsi seyreden bir hastalık olduğu ve erken evrelerde belirti vermediği için farkındalığı düşüktür. Yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10 civarında olduğunu göstermiştir. Bu durum, hastalığın tedavisiz kalmasına ve uzun bir zaman diliminde son döneme kadar ilerlemesine yol açar. Sağlıklı bir yaşam tarzı seçimi ve düzenli tıbbi kontrol, böbrek sağlığı açısından son derece önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir böbrek fonksiyonu şarttır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.