Yahşihan'da 2. sınıf mobil atık getirme merkezleri kurulacak

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KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm bilincini desteklemek amacıyla ilçenin belirli noktalarına 2. sınıf mobil atık getirme merkezleri kuracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Osman Türkyılmaz, proje hakkında MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve İl Başkanı Murat Abalı'ya bilgi verdi.

Öztürk, Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, bunun tüm il ve ilçelerde uygulanması gerektiğini belirtti.

Türkyılmaz da 2023'ün ilçede "sıfır atık yılı' olacağını ifade ederek, mobil merkezlerde kağıt, karton, plastik, cam, metal, bitkisel yağ ve elektronik atıkların toplanıp geri dönüşüme kazandırılacağını vurguladı.

Mobil merkezlerin sayılarının zaman içinde artırılacağını aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye kazandırma çalışmaları kapsamında 2. sınıf mobil atık getirme merkezlerimizi en kısa zamanda mahallelerimize yerleştireceğiz. 7 farklı atığın toplanabildiği merkezlerimiz sayesinde, değerlendirilebilir atıklarımızı ekonomiye kazandırmış olacağız. Mavi plastik geri dönüşüm konteynerlerimizin de 72'sinin dağıtımını gerçekleştirdik."

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