Kırıkkale'de jandarma ekipleri sahipsiz köpeklere reflektörlü tasma takıyor

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece fark edilmeleri amacıyla sahipsiz köpeklere reflektörlü tasma taktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Yahşihan Belediyesi ekipleri, sahipsiz köpeklerin gece şartlarında özellikle yollarda görünürlüklerinin artırılması için çalışma başlattı.

Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyündeki dinlenme tesislerine yakın bölgede yaşayan köpeklere mama bırakan ekipler terzide diktirdikleri reflektörle kaplı tasmaları sahipsiz köpeklere taktı.

Uygulamayla köpeklerin kara yolunda gece fark edilmeleri sağlanıp kazaların önlenmesi amaçlanıyor.

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