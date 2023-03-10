Kırıkkale Belediyesi şap hastalığına karşı hayvan pazarlarında önlem aldı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Sağlığı ekipleri, şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarında temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, şap virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

İlk olarak hayvan karantina sürecinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin hayvan pazarında temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hastalığa rastlanılmadığı ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

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