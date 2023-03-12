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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın milletin Anadolu'nun dört bir yanında yedi düvele karşı topyekun mücadelesinde yazdığı kahramanlık destanlarının özeti olduğunu söyledi.



Telefoncu, "Mehmet Akif tarafından her bir satırı hürriyet, vatan ve bayrak tutkusuyla nakış gibi işlenerek yazılan İstiklal Marşımız, milletimizin 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla aynı ülkü etrafında kısa sürede ve coşkuyla birleşmesinin destanıdır." diye konuştu.

Programda, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, il protokolü, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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