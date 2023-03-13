Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Barbaros İlkokulu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın'ın günün anlam ve önemi belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından oratoryo ve çeşitli gösteriler düzenlendi.



Etkinlik, il genelinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren anaokulu öğrencisi Ertuğrul Çalışkan'ın İstiklal Marşı'nı okuması ve hediye takdimi ile sona erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.