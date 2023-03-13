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Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

AA

Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Barbaros İlkokulu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın'ın günün anlam ve önemi belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından oratoryo ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

Etkinlik, il genelinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren anaokulu öğrencisi Ertuğrul Çalışkan'ın İstiklal Marşı'nı okuması ve hediye takdimi ile sona erdi.

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