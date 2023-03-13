Kırıkkale Belediyesine ait akıllı serada sona gelindi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesine ait 1027 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden modern ve akıllı seranın bitme aşamasına geldiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, seranın devreye girmesiyle Kırıkkale Belediyesinin çiçek üretimi ve çeşitliliğini artıracağı belirtildi.

Yeni yapılan sera ile mevcut iki seranın da polikarbonla modernize edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye olarak son yıllarda parklardaki çiçek ihtiyaçlarının karşılanması için bitkileri dışarıdan almak yerine kendi seramızda üretmekteyiz. Böylelikle bitki için herhangi bir ödeme yapılmamakta. Yeni yapılan sera ile Kırıkkale'de üretilen çiçek çeşitliliği de artırılarak hem diğer kurumların hem çevre belediyelerin hem de vatandaşların ihtiyaçları buradan karşılanacak. Bitme aşamasına gelen serada, sıcaklık, nem, sulama ve gübreleme işlemleri otomatik yapılacak."

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