Kırıkkale'de tırla pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tırla pikabın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Musa K. (39) idaresindeki 37 ABH 481 plakalı tomruk yüklü tır ile Halil İbrahim A'nın (32) kullandığı 46 AEH 136 plakalı pikap, Kırıkkale-Kulu kara yolu Kırıkkale Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolun dışına savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pikaptaki yolculardan Şaziye A. (49) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile Eylem K. (33), Alperen K. (9) ve Zeki T. (27) ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.