Kırıkkale'de 16 dilenciye para cezası verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi zabıta ekiplerince, kent genelinde dilencilere yönelik denetimlerde 16 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son günlerde dilencilik faaliyetlerinin artması üzerine zabıta ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zabıta ekipleri tarafından merkezi noktalar ile cami önlerinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik denetimlerde, 9'u il dışından geldiği belirlenen toplam 16 dilenci yakalandı.

Üzerinde bulunan paralara el konulan 16 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.