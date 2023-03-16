Kırıkkale'de köpeğe çarpıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin köpeğe çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Ali K. (30) idaresindeki 06 AN 148 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kalecik kara yolunun 7. kilometresinde yola çıkan köpeğe çarparak refüjdeki su tahliye kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Eda K. (29), Nehir K. (2), Nuray K. (58) ve Recep K. (60) yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen yaralılardan Recep K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.