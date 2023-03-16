Türk Kızılay Kırıkkale Şubesinin depremzedelere yardımları sürüyor

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KIRIKKALE (AA) - Türk Kızılay Kırıkkale Şubesinin depremzedelere yönelik gıda, giyim, sıcak yemek ve eşya desteği devam ediyor.

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 900 depremzede aileye toplam 450 bin lira değerinde alışveriş çeki de dağıtılmaya başlandı.

Deprem bölgesine 5 yardım tırı, 1 araç, 2 destek personeli gönderen ve aşevi kuran Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, bölgeden kente gelen depremzedeleri de yalnız bırakmıyor.

Şubeye müracaat eden depremzede ailelerin kayıtları yapılarak gerekli bilgileri alınıyor ve depremzedelerin taleplerine göre gıda, giyim, eşya, yakacak gibi yardımlar yapılıyor.

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, depremin ilk anından itibaren Kızılay olarak afetzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda hayırsever vatandaşların destekleriyle toplanan yardımları, depremzedelerin tespitinden hemen sonra ihtiyaç duydukları malzemelerin yerleştikleri konutlarına götürüldüğünü aktaran İşler, "Yaptığımız yardımlar arasında 28 buzdolabı, 18 fırın, 32 çamaşır makinesi, 24 kanepe, 28 baza, 18 masa, sandalye, dolap ve perde, 21 koltuk takımı, yorgan, battaniye, ısıtıcı, tüp, mutfak eşyası, 18 elektrikli süpürge ve 12 bulaşık makinesi yer alıyor." ifadesini kullandı.

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