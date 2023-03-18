KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bahşılı 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Osman Beyazyıldız ve beraberindekiler, daha sonra Karaahmetli köyündeki şehitliği ziyaret etti.
Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, sosyal bilgiler öğretmeni Özgün Şahbaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Tören, öğrencilerin çeşitli gösterileri ve şiir dinletisiyle sona erdi.