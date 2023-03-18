En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahşılı 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Kaymakam Osman Beyazyıldız ve beraberindekiler, daha sonra Karaahmetli köyündeki şehitliği ziyaret etti.



Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, sosyal bilgiler öğretmeni Özgün Şahbaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.



Tören, öğrencilerin çeşitli gösterileri ve şiir dinletisiyle sona erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.