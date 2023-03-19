MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk ve İl Başkanı Abalı, gazetecilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk ve İl Başkanı Abalı, gazetecilerle buluştu

AA

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk ve İl Başkanı Abalı, gazetecilerle buluştu

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve İl Başkanı Murat Abalı, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Öztürk, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı açıklamada, MHP kadrolarının geçmişte olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

14 Mayıs gecesi milletin menfaati için mücadele eden Cumhur İttifakı'nın yeniden iktidara geleceğine inandıklarını aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu seçimin kazananı aziz milletimizle birlikte Cumhur İttifakı olacaktır. Bizim partimiz, 'ben yoksam kimse yok' diyenlerin değil, 'kimse yoksa ben varım' diyenlerin omuzları üzerinde yükselen bir siyasi partidir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz MHP, Türk siyasetinin ilke ve ülkü markasıdır. Bunun farkında olan Türk milleti ve Kırıkkaleli hemşehrilerimiz, sandık başına gittiğinde hiç tereddüt etmeden yeniden Cumhur İttifakı için mührünü basacaktır."

Öztürk, CHP'nin politikalarını da eleştirerek, "Bugün CHP'nin bulunduğu duruma baktığınız zaman Atatürk çizgisinden tamamen kopmuş, ayrılmış ve rüzgar gibi savrulan bir siyaset tarzı izliyor. Bunu hepimizin bilmesi, oy kullanırken de bunu bilerek oy kullanmamız lazım. Ülkenin yarınları ve geleceği için oy kullanalım." dedi.

İl Başkanı Abalı da MHP'de önemli olanın vatan ve millete hizmet olduğunu dile getirdi.

Milletin Cumhur İttifakı'na ciddi bir destek vereceğine inandıklarını belirten Abalı, "Milletimiz, büyüyen Türkiye'nin güzel yarınları için Cumhurbaşkanımızdan desteğini esirgemeyecek. Çok yüksek bir oyla tekrar seçecek. Milletimiz hem Kırıkkale'de hem de Türkiye genelinde MHP'yi TBMM'de çok daha yüksek bir oranda milletvekili sayısıyla temsili için kendi üzerine düşeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afetzede emekli öğretmen ailesiyle KYK yurdunda depremi unutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Afetzede emekli öğretmen ailesiyle KYK yurdunda ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Kırıkkale'de karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.