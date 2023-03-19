MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk ve İl Başkanı Abalı, gazetecilerle buluştu

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve İl Başkanı Murat Abalı, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Öztürk, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı açıklamada, MHP kadrolarının geçmişte olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

14 Mayıs gecesi milletin menfaati için mücadele eden Cumhur İttifakı'nın yeniden iktidara geleceğine inandıklarını aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu seçimin kazananı aziz milletimizle birlikte Cumhur İttifakı olacaktır. Bizim partimiz, 'ben yoksam kimse yok' diyenlerin değil, 'kimse yoksa ben varım' diyenlerin omuzları üzerinde yükselen bir siyasi partidir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz MHP, Türk siyasetinin ilke ve ülkü markasıdır. Bunun farkında olan Türk milleti ve Kırıkkaleli hemşehrilerimiz, sandık başına gittiğinde hiç tereddüt etmeden yeniden Cumhur İttifakı için mührünü basacaktır."

Öztürk, CHP'nin politikalarını da eleştirerek, "Bugün CHP'nin bulunduğu duruma baktığınız zaman Atatürk çizgisinden tamamen kopmuş, ayrılmış ve rüzgar gibi savrulan bir siyaset tarzı izliyor. Bunu hepimizin bilmesi, oy kullanırken de bunu bilerek oy kullanmamız lazım. Ülkenin yarınları ve geleceği için oy kullanalım." dedi.

İl Başkanı Abalı da MHP'de önemli olanın vatan ve millete hizmet olduğunu dile getirdi.

Milletin Cumhur İttifakı'na ciddi bir destek vereceğine inandıklarını belirten Abalı, "Milletimiz, büyüyen Türkiye'nin güzel yarınları için Cumhurbaşkanımızdan desteğini esirgemeyecek. Çok yüksek bir oyla tekrar seçecek. Milletimiz hem Kırıkkale'de hem de Türkiye genelinde MHP'yi TBMM'de çok daha yüksek bir oranda milletvekili sayısıyla temsili için kendi üzerine düşeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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