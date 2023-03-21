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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu öğrencilerden depremzede akranlarına "özel" hediye

AA

Down sendromlu öğrencilerden depremzede akranlarına "özel" hediye

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN -

Kırıkkale'deki down sendromlu öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen down sendromlu akranlarına renkli çoraplar gönderdi.

Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, deprem bölgesindeki özel öğrencileri unutmadı.

Down sendromlu öğrenciler, ailelerinin ve öğretmenlerinin destekleriyle satın aldıkları yaklaşık 200 çift renkli çorap ve kırtasiye malzemesini deprem bölgesindeki down sendromlu çocuklara ulaştırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Okulun müdürü Sami Yanık, AA muhabirine, 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin dahil olduğu bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Okul olarak deprem bölgesindeki özel çocuklara çam sakızı çoban armağanı hediyeler göndermeyi planladıklarını anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"Öğretmen ve öğrencilerimizin bu davranışları bizi de çok mutlu etti. Hem maddi hem de manevi anlamda bu etkinliğe katılmış oldular. İnşallah oradaki özel çocuklarımıza küçük bir armağanımız olur. Tekrar hepsine çok geçmiş olsun diyoruz. İnşallah fırsat olursa oradaki öğrencilerimizi de ziyaret etmek istiyoruz. Burada yaptıkları küçük bir kalp, oradaki çocuklar için büyük mutluluk kaynağı. Biz o enerjiyi karşılıklı hissediyoruz. İnşallah onlar da bu hediyeleri aldıktan sonra bizim duygularımızı hissederler."

- "Aslında 21 Mart, dünyanın en güzel gülen insanlarının günü"

Öğretmenlerden Kamer Yoldaş ise down sendromunun bir hastalık olmadığını, bunun genetik farklılık olduğunu anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Down sendromlu çocukların da dünyada yaşanan olaylardan çok etkilendiklerine dikkati çeken Yoldaş, "Çocuklarımız depremzede kardeşlerine yardım yapmak istedi. Onların simgesi renkli çoraplar. Hep birlikte renkli çoraplar toplayıp, depremzede kardeşlerine göndermek istedik. Down sendromluların en büyük özelliği sonsuz sevgilerinin olmaları, bir de çok güzel gülmeleri. Aslında 21 Mart, dünyanın en güzel gülen insanlarının günü." dedi.

Down sendromlu Beyza Yurtoğlu da deprem bölgesindeki arkadaşlarına hediye gönderdikleri için mutlu olduğunu kaydetti.

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