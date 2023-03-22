Kırıkkale Belediyesi ramazan ayında iftar çadırı kuracak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ramazan ayı dolayısıyla kuracakları iftar çadırında yüzlerce kişiyi ağırlayacaklarını belirtti.



Saygılı, yazılı açıklamasında, ramazan ayının olmazsa olmazı iftar çadırının bu yıl da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulacağını aktardı.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş vesilesi olan mübarek ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Manevi dünyamızda ayrı bir yere sahip olan bu mübarek aya bizleri kavuşturduğu için Allah'a şükrediyoruz. Ramazan ayını, özünde yer alan yardımlaşma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları, dua ve ibadetlerimizle layığıyla idrak edebilmeyi niyaz ediyorum. Kırıkkale Belediyesi olarak da hemşehrilerimizin bu ayı birlik ve beraberlik içerisinde geçirmeleri, bu manevi duyguyu birlikte yaşamaları için iftar çadırımızı kuruyoruz. Bu vesileyle sevgili hemşehrilerimin mübarek ramazan ayını kutluyor, memleketimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine huzur, barış, adalet ve özgürlük getirmesini diliyorum."



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