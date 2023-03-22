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MHP İl Teşkilatı Kırıkkale'de 10 bin fidanı toprakla buluşturacak

AA

MHP İl Teşkilatı Kırıkkale'de 10 bin fidanı toprakla buluşturacak

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale İl Başkanlığı ve belediyeleri, Orman Haftası kapsamında il genelinde 10 bin fidan dikecek.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yahşihan ilçesi Bayraktepe Mahallesi'ndeki fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, "ortada bir eserimiz" kalsın diye hafta kapsamında binlerce fidan dikmeye karar verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 10 bin fidan temin ettiklerini aktaran Öztürk, "İl genelinde 10 fidanı toprakla buluşturup, yarınlarımız için bir girişimde bulunduk. Bugün de Yahşihan'da fidan dikimine katılıyoruz. Bizim ana sloganımız, 'Yeşili ve doğayı koru'dur. Parti olarak da 'çevrecilik milliyetçiliktir' anlayışı gereği doğaya ve ormana önem veriyoruz." diye konuştu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da ilçedeki doğal ve kültürel mirasın korunması, bu bilincin yaygınlaşması amacıyla farklı alanlarda yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ormanların bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Ormanlar, hava, su ve ekmek gibi ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynaklardır. Göreve geldiğimiz günden beri elimizi taşın altına koyduk ve ilçemizi en güzel ilçe yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yapmış olduğumu üst yapı çalışmalarında bizim için sürekli 'ağaç kesen bir belediye' dediler ve söylemeye devam ediyorlar. Yol medeniyettir. Suya ne kadar ihtiyacımız varsa yola da o kadar ihtiyacımız vardır. Üst yapı çalışmalarımızda kaldırımlarda ulaşımı sağlayan ve engelli vatandaşlarımızı düşünerek birkaç ağaç kestik. Fakat kestiğimiz birkaç ağacın yerine yüzlercesini dikiyor ve dikmeye de devam ediyoruz. İlçemizde yeni doğan bebeklerin adına fidan dikerken, yeni evlenen çiftlere de fidan hediye ediyoruz."

Konuşmaların ardından Öztürk, Türkyılmaz, MHP İl Başkanı Murat Abalı ve öğrenciler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

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