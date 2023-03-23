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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahşılı'da çocuklar, "tırtıl tren" ile eğlendi

AA

Bahşılı'da çocuklar, "tırtıl tren" ile eğlendi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde depremzede ve lösemili çocuklar ile anaokulu öğrencileri, atık varil ve tahtalardan yapılan "tırtıl tren" ile ilçe merkezinde gezdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Nevruz Bayramı dolasıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar evlerinden alınarak 15 Temmuz Meydanı'na getirildi.

Depremzede ve lösemili çocuklar ile öğrenciler, bir esnaf tarafından atık varil ve tahtalardan yapılan tırtıl trenle meydanda bir süre gezdirildi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin de çocukların yanına gelerek, çeşitli hediyeler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, AA muhabirine, Nevruz Bayramı kapsamında ilçede çocukları eğlendirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremzede çocuklar, anaokulu ile evde eğitim alan lösemili öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini aktaran Akın, "Çocuklarımız ilçemizdeki bir esnafımızın özel tasarımı olan tırtıl trene binerek meydanda hoşça vakit geçirip eğlendiler. Belediye başkanımız da etkinliğe katılarak çocukların sevinçlerine ortak oldu." diye konuştu.

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