KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden, Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yapılan açıklamada hastalığa dikkat çekildi.



Açıklamada, dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden tüberküloz hastalığının hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organlara tutunabilen bulaşıcı bir hastalık olduğu belirtildi.

Tüberkülozun önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen halen dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalığı olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Dünyada her yıl 10 milyon kişi verem hastalığına yakalanmakta ve yaklaşık 1,5 milyon kişi ölmekte. Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin tüberküloz mikrobu ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Verem, hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi olmayan her hasta yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırmaktadır. Verem hastalarında halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, ateş, gece terlemesi, öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs, sırt ve yan ağrısı, nefes darlığı gibi belirtiler görülür."

Veremin tedavisinde kullanılan ilaçların verem savaş dispanserlerinden ücretsiz verildiği, tedavinin en az 6 ay sürdüğü kaydedildi.

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