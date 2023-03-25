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AK Parti Kırıkkale Teşkilatında temayül yoklaması yapıldı

AA

AK Parti Kırıkkale Teşkilatında temayül yoklaması yapıldı

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştirildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, İl Sağlık Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklaması öncesi gazetecilere, uygulamanın AK Parti'nin geleneği ve heyecanı olduğunu söyledi.

Bugün her ilde 6 binin üzerinde milletvekili aday adaylığı temayül yoklaması yapıldığını aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Kırıkkale'de de bugün aday adayı olmayı tercih eden 34 kişinin temayülünü yapıyoruz. Partinin çeşitli kademelerinde görevli yaklaşık 900 kişi oy kullanacak. Öncelikle biz burada merkez ve ilçelere göre masalar oluşturduk. Öncelikle buraya gelerek kimliklerini gösteriyorlar. Kendilerine verdiğimiz manyetik okutucu kartla bilgisayarlara giderek, Kırıkkale'de 3 milletvekili adayı için oy kullanabiliyorlar. İki veya bir oy kullanırlarsa geçersiz oluyor ve sistem onları uyarıyor."

Temayül yoklamasında Kılıç'ın yanı sıra Denizli Milletvekili Şahin Tin, Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan da hazır bulundu.

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