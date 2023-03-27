Yahşihan'da ihtiyaç sahibi ve yemek yapamayan ailelere iftarlık dağıtılıyor

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesince ilçedeki ihtiyaç sahibi, engelli veya hastası olan ailelere iftar öncesi yemek ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Müdürlüğü ramazan ayında daha fazla insana el uzatabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KAÇEP ekipleri, engelli, yaşlı ve kimsesiz yardıma muhtaç insanların yeterli imkanlara sahip olabilmeleri için sahada görev yapıyor. Ayrıca Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda kurulan iftar çadırında, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve ekibi vatandaşlara yemek ikramında bulunuyor.

Türkyılmaz, yardımlaşma ve dayanışmanın bir toplumun gelişmesi için güzel vesile olduğunu belirterek, çeşitli nedenlerden dolayı evinde yemek yapamayan vatandaşlara bu ramazan ayında da belediyece iftarlık dağıttıklarını dile getirdi.

Yahşihan'da sofrasında sıcak yemeği olmayan hiçbir vatandaşın kalmaması için sahada olduklarını ve tüm kapıları çaldıklarını aktaran Türkyılmaz, "Birlik ve beraberliğin zamanı olan ramazan ayında tüm ilçe bir aile olacağız. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla soframız kurulacak. Vatandaşlarımız da destek verebilirler." ifadesini kullandı.

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