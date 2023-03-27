Bakan Kasapoğlu, iftarda depremzedelerle bir araya geldi:

KIRIKKALE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm kurum ve kuruluşlarla depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Kasapoğlu, depremden etkilenenlerin misafir edildiği Kırıkkale Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na ziyaret etti. Yurdun yemekhanesinde tabldot alıp sıraya giren Kasapoğlu, masalarına konuk olduğu afetzedelerle iftar yaptı.

Yaşanan afetlerin acısını yaşadıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu acıları inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlikte savacağız, yaralarımızı birlikte toparlayacağız. Daha iyi ve mutlu olma adına hep birlikte çalışacağız. Öğrencilerimiz için yaptığımız ama gerektiğinde bu milletin tüm evlatlarına ev sahipliği yapan yurtlar, bugün de sizleri ağırlıyor." dedi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla deprem bölgelerinde yapılacak konutların temellerinin atılmaya başlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Binalar hızlı bir şekilde yükselecek ve sizleri sağlam, güvenli mekanlara kavuşturmuş olacağız. Ramazan mübarek bir ay, mukaddes bir iklim. Bu iklim paylaşmak, dayanışmak demektir. Sizler de bugün sofralarınızda bizleri ağırladınız, ev sahipliği yaptınız. Devlet ve hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla yanınızdayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm ekipleriyle emrinizde ve olmaya da devam edecek."

Bakan Kasapoğlu'na Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz ve diğer yetkililer eşlik etti.

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