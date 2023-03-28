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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan'da haşere ile mücadele çalışmaları başladı

AA

Yahşihan'da haşere ile mücadele çalışmaları başladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilaçlama ekiplerinin, haşere ile mücadelenin temelini oluşturan larva ilaçlaması kapsamında, ilçedeki kanallar, foseptik çukurları, gübrelik alanlar ve Kızılırmak kenarında ilaçlama çalışmalarına başladığı belirtildi.

Halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması amacıyla larva ilaçlamasının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haşereye yumurtlama döneminde müdahale edebilmek için öncelikli olarak larva mücadelesi yapılıyor. Bu çalışma haşereyle etkin mücadelenin temelini teşkil etmektedir. Bu maksatla haşerelerin üreme alanları olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri gibi alanlar ekiplerimizce ilaçlanmaktadır. Sisleme yöntemiyle başlayan ilaçlama çalışmalarımız, nisan ayı ortalarına kadar devam edecektir."

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