Kırıkkale'de zabıta ekipleri denetimlerini artırdı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla fırın, market, restoran ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde hijyen, gramaj ve etiket denetimlerini sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerinin, vatandaşların daha güvenli bir ortamda alışverişlerini yapmasını sağlamak amacıyla denetimleri sürüyor.

Ramazan ayı nedeniyle gıda tüketimi açısından fırınlarda denetim yapan ekipler, ekmek gramajı, un depoları, hamur ve imalatta kullanılan malzemeleri kontrol etti.

Zabıta ekipleri, ardından restoran, market ve tatlı imalatı yapan işletmeleri de denetleyerek, kurallara uymayan iş yerleri hakkında işlem yaptı. Ayrıca eksikleri bulunan işletmelerin eksikliklerini tamamlamaları için süre verildi.

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