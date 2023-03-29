Yahşihan Belediyesinde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

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KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında yapılan görüşmeler sonucunda memur ve sözleşmeli memurlara yönelik sosyal denge tazminatının imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile Türk Yerel Hizmet-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Eyüp Aygör arasında 2023 yılı için memurlara sosyal denge tazminatı ödenmesi için anlaşıldığı belirtildi.



Sözleşmenin belediyede görev yapan 7'si sözleşmeli, toplam 67 memuru kapsadığı aktarılan açıklamada, sosyal denge tazminatında geçen yılki miktarın artırıldığı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz da şunları kaydetti:

"Yahşihan Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Burada olduğumuz sürece her zaman arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz ve Türk Yerel Hizmet-Sen arasında imzaladığımız protokol ile memur ve sözleşmeli memurlarımızın 700 lira olan sosyal denge tazminatı 2024 yılına kadar brüt 2 bin 60 liraya çıkartılmıştır. Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun."



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