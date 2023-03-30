Kırıkkale'de park halindeki dolmuş ve traktör yandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan yangında park halindeki dolmuş ve traktörde büyük çaplı hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi 2539. Sokak'ta bir garajdaki dolmuş ve traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Garajdan çıkan alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında küçük çaplı patlama sesleri duyuldu.

Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında, araçlar kullanılamaz hale geldi.

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