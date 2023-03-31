İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Kanser Haftası açıklaması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kanserin gelişiminde yüzde 90 çevresel, yüzde 10 genetik faktörlerin etkili olduğunu bildirdi.

Ağırtaş, Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanserin dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölüm nedenleri sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığına dikkati çekti.

Gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha uzun süre maruz kalınmasıyla birlikte gerek tanı konacak kanser olgu sayısının artışı, gerekse yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle kansere bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün artmasının beklendiğini aktaran Ağırtaş, şunları kaydetti:

"Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden 1'nin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden 1'inin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kanser gelişiminde yüzde 90 çevresel, yüzde 10 ise genetik faktörler etkilidir. Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz yapılmaktadır."

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