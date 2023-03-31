İYİ Parti Kırıkkale teşkilatı iftarda buluştu

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KIRIKKALE (AA) - İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı ve milletvekili aday adayları iftarda bir araya geldi.

İl Başkanı Yavuz Kuzucu, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs’taki seçimin Türkiye için bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Kuzucu, “Allah izin verirse kıymetli aday adayı arkadaşlarımızdan 3 kişi aday olacak. Genel başkanımız ve genel merkezimiz hangi arkadaşlarımızı uygun görürse elbette tüm arkadaşlarımızın ortak adayı olacaktır. Umarım ki ve biliyorum ki aday olamayan arkadaşlarımız da canla başla partimizin ve aday olan arkadaşlarımızın başarılı olmaları için çalışacaklardır.” diye konuştu.

Kuzucu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, bu ramazan ayının Türkiye için derin acıların yaşandığı bir ay olduğunu kaydetti.



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