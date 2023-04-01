Bahşılı'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yazılı açıklamasında, denetimlerde fırınların hijyen koşulları, çalışma saatleri ile ürünlerin kalitesi gibi kriterin incelendiğini belirtti.

Fırınlarda satışa sunulan ramazan pidesinin yapımında kullanılan unun kalitesi, hamurun mayalanma süresi ve pişirme koşullarının da kontrol edildiğini aktaran Tekin, zabıta ekiplerinin fırınlarda kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini de kontrol ettiğini ifade etti.

Tekin, denetimlerde tüm fırınların gerekli koşullara uygun olduğunu ve ramazan ayı boyunca vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli ürünler sunulacağını kaydetti.

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