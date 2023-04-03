Yahşihan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık dağıtımı sürüyor

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KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesince ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere iftar öncesi yemek dağıtımı devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkan Osman Türkyılmaz'ın da yemek dağıtımına destek olarak, aileleri ziyaret ettiği belirtildi.



Her gün yüzlerce kişinin evlerine sıcak yemek ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Sosyal yardımların da yer aldığı ilçede Belediye Başkanı Türkyılmaz'ın çat kapı ziyaretleri de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Ziyaret ettiği ailelere iftarlıkları elleriyle teslim eden Türkyılmaz, vatandaşların hayır duasını alıyor." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz da şunları kaydetti:



"Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın daha da anlam kazandığı mübarek ramazan ayında çeşitli nedenlerden dolayı evinde yemek yapamayan büyüklerimizin sofrasına katkı sunmak için yemek yardımlarımız devam ediyor. Bizler elimizden geldiğince tüm yardımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez."

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