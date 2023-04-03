Kırıkkale'de "Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla vatandaşlara otizmin simgesi mavi renkli balon dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) öğretmenlerince Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara balon ve bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı.



Merkezin müdürü Eda Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün farkındalık yaratmak ve insanların bilinçlendirilmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Özellikle öğrencilerin ve ailelerin bilgilendirilmeleri amacıyla broşür de dağıttıklarını aktaran Subaşı, "Bugün farkındalık oluşturmak istedik. Otizm spektrum bir bozukluk ya da hastalık değildir. Doğuştan gelen bir farklılıktır ve bu çocuklarımız çok özeldir. Özellikle 3 yaşından sonra bir belirti ortaya koyuyorlar. Bunun aileleri tarafından fark edilmesi gerekiyor. Bunda erken yaşta eğitim çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda ailelerin çocuklarını iyi tanımaları gerekiyor." diye konuştu.

Subaşı, merkez olarak kendilerine başvuran ailelerin en uygun sınıf ve okula yönlendirildiğini kaydetti.





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