İlkokul öğrencileri atık malzemeleri "icat"a dönüştürüyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir ilkokulda başlatılan proje kapsamında 4'üncü sınıf öğrencileri atık malzemeleri kullanarak geri dönüşüm, su tasarrufu gibi güncel konulara çözüm bulmaya çalıştı.

Hasan Ali Yücel İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni Füsun Özçelik Güney'in başlattığı "Dikkat Mucit Çıkabilir" projesi kapsamında öğrenciler atık plastik, kağıt ve pil gibi malzemeleri kullanarak günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm aradı.

Okul Müdürü Ömer Tanju Cihan, gazetecilere, öğrencilerin yaptığı çalışmayı Harezmi Eğitim Modeli ile bağdaştırdıklarını söyledi.

Çalışmayı yürüten öğretmenin aynı zamanda okulun geri dönüşüm odak kişisi olduğunu aktaran Cihan, şöyle konuştu:

"Geri dönüşümü de işin içerisine katarak çocukların bir problemin nasıl çözüleceğine ilişin aşama aşama öğrenmelerini sağladık. Çalışmamız başarılı oldu. Çünkü çocuklara günümüzün sorunlarından olan iklim değişimi ve çevreyle ilgili konulara yönelik sorunsal bir metin verdik. Çocuklar da bunları çözmek için ortaya farklı projeler çıkardı. Proje, çocukların gelişmesi açısından çok önemli oldu."

Sınıf öğretmeni Füsun Özçelik Güney de araştırmacı, meraklı, günlük hayatta karşılaştığı sorunlara çözüm arayan ve bulan bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda çocukların günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara karşı neler yapabileceklerini düşündüklerini anlatan Güney, şunları söyledi:

"Projemizi gerçekleştirirken çevre bilinci, iklim krizi ve geri dönüşüm gibi dünyayı ilgilendiren sorunları da göz önünde bulundurarak çocuklarla farklı ürünler tasarladık. Örneğin su kriziyle ilgili kaynakları tasarruflu kullanmak adına yağmur suyu hasadı isimli proje hazırladık. Geri dönüştürebileceğimiz malzemelerle organizatörler yaptık. Bunlar gibi farklı çalışmalar yaptık. Çalışmalarımızda atık plastikler, pet şişeler, karton malzemeler, atık pil ve kablolardan faydalandık. Çocuklar için çok olumlu dönüşler oldu. Çünkü bir şeyi üretmek ve ortaya çıkarmak özgüvenlerini artırdı."

Öğrencilerden Öykü Güler ise "Ülkemizde ve dünyada su krizi olduğu için yağmur suyu hasadı isimli proje yapmayı düşündüm. Yaptığım çalışmada yağmur yağınca oluklara dolan su, buradan tankere geliyor, tankerden de damlama yöntemiyle bahçemiz sulanıyor." dedi.

Ali Miraç Ulaç da atık su borusu ve led ile masa lambası yaptığını belirterek, gece kitap okurken elektrik israfının önlenebileceğini belirtti.

Ahmet Beytullah Dağdelen de atık karton, pil, mum ve pervane kullanarak, kışın ısınma yazın da serinlemek için "üfür püfür" isimli çalışma yaptığını kaydetti.





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