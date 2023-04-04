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Kırıkkale'de su kaynaklarının kullanılmasına izin şartı getirildi

AA

Kırıkkale'de su kaynaklarının kullanılmasına izin şartı getirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliğince tüm yer altı ve yer üstü su kaynaklarını Devlet Su İşlerinin (DSİ) izni olmadan kullananlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kuraklığın yanında su kaynaklarından izinsiz ve bilinçsiz olarak su kullanımı nedeniyle su miktarının her geçen yıl azaldığı ve su kaynaklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Su kaynaklarının izinsiz kullanımının önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırlarındaki iç sular, göl, gölet, nehir, su birikintisi, baraj gölü, akarsu, sulama kanalı gibi yerlerden izinsiz olarak su alınmayacak ve kullanılmayacak. İzinsiz su kullanımının yasaklandığı iç sular, göl, gölet, nehir, su birikintisi, baraj gölü, akarsu, sulama kanalı gibi yerlerden sorumlu kuruluşlar tarafından kendi sorumluluk alanında olan yerlere vatandaşlar tarafından rahatça görülecek şekilde 'bu gölden/kanaldan/barajdan izinsiz su alınması ve kullanılması yasaktır' levhaları konulacak. Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla özellikle vatandaşla buluşma toplantılarında ve esnaf ziyaretlerinde izinsiz su kullanımı mevzuatı konusunda bilgilendirmenin yapılması, konu ile ilgili hazırlanacak el broşürü ve afiş gibi materyallerin vatandaşlarımızın görebilecekleri alanlara asılması ve dağıtılması sağlanacak. Başta kolluk ve zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek."

Alına kararlara uymayanlar hakkında, fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı ve fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.

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