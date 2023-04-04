Kırıkkale'den kısa kısa

"Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın ramazan ayında vatandaşları "çat kapı" ziyareti devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Saygılı, ailelerle ilgileniyor.

Ev ziyaretlerinin sürdüğünü aktaran Saygılı, "Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Evine girmediğimiz ve hizmet götürmediğimiz hiçbir gariban, yoksul, yetim, ihtiyaç sahibi kalmasın istiyoruz. Allah yaptığımız tüm ibadetleri kabul eylesin." ifadesini kullandı.

- Yahşihan'da ücretsiz diyetisyenlik hizmeti

Yahşihan ilçesinde belediye tarafından kilo problemi yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı yaşam için sunulan ücretsiz diyetisyenlik hizmeti, ramazan ayında da sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden vatandaşlar, Kadın, Aile, Çocuk, Engelli Politikaları (KAÇEP) Müdürlüğüne gelerek, diyetisyen Münevver Kanık'tan ücretsiz diyetisyenlik hizmeti alabiliyor.



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