Kırıkkale'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kırıkkale Baro Başkan Yardımcısı Serhat Derelioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Baro Genel Sekreteri Neşe Zeyrek, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden on binlerce insanın ve 121 meslektaşlarının acısını bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Meslektaşlarını bir an olsun unutmadan enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanması için canla başla çalışacaklarını aktaran Zeyrek, "Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor hale gelmiştir. Bölgede barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız etkilenmiş, 10 bine yakın da meslektaşımızın ev veya ofislerinde ağır hasar oluşmuştur." diye konuştu.

Zeyrek, acılarını unutarak değil, kaybettiklerinin hatıralarından güç alarak mesleklerini layıkıyla ve gururla yapmaya ve kararlılıkla hareket etmeye devam edeceklerini kaydetti.

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