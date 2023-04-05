Bahşılı'da budama ve aşılama eğitimi verildi

KIRIKKALE (AA) - Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere budama ve aşılama eğitimi verildi.
Kaymakamlık lojmanı bahçesinde "Sen üret yeter" sloganıyla gerçekleştirilen eğitimde, görevliler tarafından vatandaşlara bağ budaması ve aşılama konuları uygulamalı gösterildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, programın ardından yapığı açıklamada, eğitimlerin üreticilerin talepleri doğrultusunda devam edeceğini söyledi.
Her anlamda çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Balcı, üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.